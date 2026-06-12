IMMENSTADT. Seit dem 01.06.2026 steht die Polizeiinspektion Immenstadt vorübergehend unter neuer Leitung. Polizeihauptkommissar Sebastian Nienkemper übernimmt im Rahmen seiner Führungsbewährung für die nächsten sechs Monate die Führung der Amtsgeschäfte. Der Dienststellenleiter befindet sich aktuell im Krankenstand.

Nach seiner Ausbildung, mit der er 2009 in der 2. Qualifikationsebene startete, begann Sebastian Nienkemper seinen Dienst im Schichtbetrieb bei der Polizeiinspektion Memmingen. Sein Studium für die 3. Qualifikationsebene absolvierte er an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Mindelheim eingesetzt.

Im Rahmen des Aufstiegsverfahrens in die 4. Qualifikationsebene konnte Nienkemper seine Verwendungsbreite erheblich erweitern. Führungsaufgaben bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm, der Polizeiinspektion Kempten sowie Tätigkeiten in den Sachgebieten und der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten prägten seinen bisherigen Berufsweg.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner zu Sebastian Nienkemper:

„Mit Ihnen übernimmt ein erfahrener und engagierter Polizeibeamter vorübergehend die Leitung der Polizeiinspektion in Immenstadt. Ich wünsche Ihnen für diese verantwortungsvolle Aufgabe von Herzen viel Erfolg und alles Gute!“

(PP Schwaben Süd/West)

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