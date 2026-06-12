SENDEN. Bereits zum 01.06.2026 hat Polizeihauptkommissar Tobias Vrancken die Leitung der Polizeistation Senden übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissarin Stefanie Kraatz an.

Tobias Vrancken begann seine Laufbahn bei der bayerischen Polizei im Jahr 2002 mit der Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene. Nach erfolgreichem Abschluss im Jahr 2005 sammelte er erste Erfahrungen beim Einsatzzug der damaligen Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm, bevor er in den Streifendienst der Polizeiinspektion Neu-Ulm wechselte.

Im Jahr 2013 begann Vrancken das Studium zur dritten Qualifikationsebene in Fürstenfeldbruck, welches er 2015 erfolgreich abschloss. Anschließend übernahm er die Leitung der Zivilen Einsatzgruppe der Operativen Einsatzdienste Neu-Ulm. 2018 wechselte er innerhalb der Dienststelle in die Verwendung als Zugführer des Einsatzzuges. Diese Position hatte er bis zuletzt inne.

Stefanie Kraatz, bisherige Stationsleiterin, wechselte zur Polizeiinspektion Günzburg, wo sie nun für den Sachbereich Einsatz zuständig ist.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner zum Wechsel bei der Polizeistation Senden:

„Ich wünsche Ihnen, Herr Vrancken, viel Erfolg und stets ein gutes Händchen. Mit Ihrer langjährigen Führungserfahrung und Ihrem Engagement werden Sie die Polizeistation hervorragend führen. Ihnen, Frau Kraatz, danke ich für Ihre sehr wertvolle Arbeit in Senden und wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe bei der Polizeiinspektion Günzburg von Herzen alles Gute!“

(PP Schwaben Süd/West)

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