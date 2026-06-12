MICHELAU I.OBERFRANKEN, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung in der Maintalstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Bei Arbeitsbeginn am Freitagmorgen stellte ein Mitarbeiter fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr.

Die Einbrecher drangen über mehrere von außen beschädigte Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten zahlreiche Büroräume. Dabei entwendeten sie unter anderem einen Tresor. Zudem wurden zahlreiche Schränke geöffnet und durchsucht.

Auch in weiteren Bereichen der Einrichtung richteten die Unbekannten erhebliche Schäden an. In mehreren Arbeits- und Funktionsbereichen wurden Fenster und Türen beschädigt sowie Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maintalstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.