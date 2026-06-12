Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken

ST2176 / WUNSIEDEL. Bei einer Kontrolle im Rahmen der Schleierfahndung haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Dienstagabend einen 23-jährigen Mann festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof befindet sich der Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 19 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Staatsstraße 2176 bei Wunsiedel einen Skoda Octavia mit moldauischer Zulassung. Der 23-jährige moldauische Staatsangehörige war alleine unterwegs.

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem führte er nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere gefälschte Dokumente, darunter einen moldauischen Führerschein sowie eine rumänische Identitätskarte, mit sich.

Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte zahlreiche hochwertige Elektroartikel und Smartphones, ohne dass der Tatverdächtige einen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Die Gegenstände im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro wurden sichergestellt. Die Ermittler prüfen derzeit, ob es sich dabei um Diebesgut handelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der 23-Jährige am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und wegen der Urkundsdelikte. Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof.