SONTHOFEN. Vergangenen Mittwoch wurde um die Mittagszeit ein Rentner-Ehepaar Opfer eines Schockanrufs. Angeblich hätte deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Mit diesen erfundenen Szenarien versuchen die Betrüger ihre Opfer in psychische Drucksituationen zu versetzen und zu irrationalen Handlungen zu verleiten. Ziel ist immer die Erbeutung von hohen Geldbeträgen bzw. Wertgegenständen. In diesem Fall kam es zur Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrages an die Täterschaft. Erst nach Vollendung der Tat fiel dem Paar auf, dass sie Opfer eines dreisten Betruges wurden.

Durch sofortige Fahndungsmaßnahmen der Sonthofener Polizeiinspektion konnte der Abholer zusammen mit der Tatbeute noch in Sonthofen erkannt und festgenommen werden. Der 20-jährige polnische Staatsangehörige wurde am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde anschließend an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei Kempten führt nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten intensive Ermittlungen zu Hintermännern und prüft insbesondere, ob der Beschuldigte für weitere vergleichbare Taten verantwortlich ist.

Der Vorfall zeigt das typische Vorgehen von sogenannten Callcenterbetrügern, die mit erfundenen Notlagen Opfer mit dramatisch wirkenden Anrufen überrumpeln und schnelle Geldübergaben erzwingen wollen. Die zeitnahe Alarmierung der Polizei verhinderte einen Vermögensschaden und ermöglichte die rasche Festnahme. Neben der Verhinderung weiterer Taten durch den Tatverdächtigen dient der Fahndungserfolg der weiteren Bekämpfung organisierter Täterstrukturen. Ziel der Ermittlungen ist neben der Klärung des Einzelfalls auch die Aufdeckung möglicher Netzwerke und Abläufe. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie sich am Telefon nie mit Forderungen nach Wertgegenständen und Geld unter Druck setzen. Legen Sie auf und wählen den Notruf 110, Ihre Polizei ist rund um die Uhr für Sie ansprechbar. Rufen Sie Angehörige über bekannte Telefonnummern selbst zurück. (KPI Kempten)

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