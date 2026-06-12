NEU-ULM. Am Donnerstagnachmittag meldete sich eine Mutter bei der Polizei. Ihr neunjähriger Sohn sei am Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, im Bereich der Grundschule Gerlenhofen von zwei Unbekannten angesprochen worden. Hierbei fuhren ein Mann und ein Jugendlicher mit einem E-Scooter in Richtung des neunjährigen und sprachen diesen an. Der Neunjährige geriet in Panik und schrie laut um Hilfe. Er flüchtete in sein Wohnhaus und verständigte seine Eltern. Die beiden Unbekannten fuhren anschließend mit dem E-Scooter in Richtung Senden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt bezüglich des möglichen Ansprechens von Kindern.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Folgendes:

Sensibilisieren Sie ihre Kinder bezüglich des Mitgehens/Mitfahrens bei Fremden und des Verhaltens bei einem Ansprechen durch Unbekannte. Im Zweifel sollen Kinder laut um Hilfe rufen

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien und Chatgruppen

Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110

(PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).