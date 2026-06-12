KEMPTEN. Im Rahmen eines Festaktes wurde am 11.06.2026 der Leiter der Polizeiinspektion Kempten, Polizeidirektor Sven-Oliver Klinke, verabschiedet. Er wird künftig die Leitung des Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West übernehmen. Bereits zum 01.05.2026 hat Polizeioberrat Robert Bischlager die Amtsgeschäfte übernommen.

Die Polizeiinspektion Kempten ist für einen Schutzbereich von knapp 645 Quadratkilometern und mehr als 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig. Sie zählt zu den größten Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und gehört laut Kriminalstatistik zu den sichersten kreisfreien Städten Bayerns.

Würdigung des scheidenden Leiters

Polizeidirektor Sven-Oliver Klinke war seit März 2023 Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Kempten. Nach einem halben Jahr im Innenministerium, wo er im Landespolizeipräsidium tätig war, übernimmt er künftig die Leitung des Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung und wird damit der „oberste Kriminalbeamte“ des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Sven-Oliver Klinke hat alle Laufbahnen bei der Bayerischen Polizei durchlaufen und eine beeindruckende Karriere hingelegt – vom Schichtbeamten über den Zwischenvorgesetzten bis hin zum Dienststellenleiter. Zu seinen besonderen Aufgaben gehörten unter anderem die Leitung der Planungsgruppe zur nordischen Ski-WM 2021, die Koordinierungsgruppe Corona des Präsidiums sowie zuletzt die Verantwortung für das Projekt „Neubau des Standortes Kempten“.

In ihrer Ansprache würdigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Stößner seinen Einsatz:

„Lieber Herr Klinke, vielen Dank, dass Sie die Polizeiinspektion Kempten in den letzten Jahren mit Ihrem herausragenden Engagement geführt haben. Ich freue mich, mit Ihnen eine verlässliche Führungskraft im Stab zu wissen – und einen Strategen an meiner Seite zu haben, der die Kriminalitätsbekämpfung in unserem Präsidialbereich mit Erfahrung, Weitblick und klarem Blick für das Wesentliche weiter voranbringen wird.“

Robert Bischlager übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Kempten

Zum 01.05.2026 hat Polizeioberrat Robert Bischlager die Nachfolge angetreten. Der 40-jährige Oberallgäuer begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei im Jahr 2004. Nach dem Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene im Jahr 2010 und in die 4. Qualifikationsebene im Jahr 2019 konnte er in nahezu allen polizeilichen Fachbereichen Erfahrungen sammeln – von der Einsatzhundertschaft über die Schutz- und Kriminalpolizei bis hin zur Verkehrspolizei. Zuletzt war Bischlager Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Kempten und ist im Kemptener und Oberallgäuer Raum bestens bekannt.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Stößner zeigte sich überzeugt von seiner Eignung:

„Es freut mich besonders, dass seit dem 01. Mai Ihnen - einem sehr erfahrenen und kompetenten Kollegen - die Leitung der Polizeiinspektion Kempten übertragen worden ist. Sie sind mit dieser Dienststelle schon lange vertraut: Als ehemaliger Schichtdienstmitarbeiter der PI Kempten kennen Sie die internen Abläufe, viele der Kolleginnen und Kollegen, aber auch die besonderen Herausforderungen der Stadt Kempten und des Altlandkreises."

Ich bin überzeugt: Mit Ihrer Erfahrung, Ihrer fachlichen Breite und Ihrer offenen Art bringen Sie genau die Voraussetzungen mit, die es an der Spitze dieser Dienststelle braucht.“

Dank an die Ehefrauen

Im Rahmen des Festaktes sprach Polizeipräsidentin Dr. Claudia Stößner den Ehefrauen von Sven-Oliver Klinke und Robert Bischlager einen besonderen Dank aus. Die bisherigen dienstlichen Tätigkeiten ihrer Ehemänner waren stets mit Einschnitten und Belastungen für das Familienleben verbunden. Als Zeichen der Anerkennung überreichte sie den Ehefrauen einen Blumenstrauß.

Grußworte und musikalische Umrahmung

Die Veranstaltung endete mit den Grußworten des Oberbürgermeisters Christian Schoch. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom „Brassquintett“ des Polizeipräsidiums Ravensburg, was die enge Verbundenheit der Polizeiverbände über die Landesgrenzen hinweg unterstreicht. (PP Schwaben Süd/West)

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