JETTINGEN-SCHEPPACH. Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger litauischer Lkw-Fahrer die Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau in Richtung Stuttgart. Ca. 1500 Meter vor der Ausfahrt Burgau platzte plötzlich der linke Vorderreifen an der Sattelzugmaschine, worauf der Sattelzug sofort nach links zog und von der Fahrbahn abkam. Der voll beladene Sattelzug kollidierte mit der Betongleitwand und schob die Zugmaschine auf den Mitteltrog, welcher die Richtungsfahrbahnen trennt. Zudem kippte der Sattelauflieger um und blieb auf allen drei Fahrstreifen liegen. Zudem lösten sich die geladenen Eisenrohre, welche zum Teil auf die Fahrbahn fielen. Durch die massive Kollision des Sattelzuges mit der Betongleitwand, wurden aus dieser etliche Brocken gerissen und – wie eine Vielzahl von abgerissenen Fahrzeugteilen - auf die Richtungsfahrbahn München geschleudert. Dort kollidierten mehrere Fahrzeuge mit diesen Teilen, wodurch zusätzlich enorme Schäden entstanden. Ebenso ergossen sich Betriebsstoffe des verunfallten Sattelzuges sowie eines beschädigten Fahrzeuges auf der Fahrbahn. Alle Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen mussten komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr einspurig über den Seitenstreifen bzw. in der Gegenrichtung über einen Parkplatz vorbeigeleitet. Ein durch das Transportunternehmen beauftragter Abschleppdienst rückte mit einem Großaufgebot an Bergungsfahrzeugen an, um den Sattelzug wieder aufzustellen und zu bergen. Hierfür wurde der komplette Verkehr an der Anschlussstelle Zusmarshausen ausgeleitet. Die Bergung des Sattelzuges und die Reparatur des Mitteltroges wird sich bis in die Nacht hinziehen. Es entstanden kilometerlange Staus und beide Richtungen. Zudem waren die Umleitungsstrecken komplett überlastet. Der Sachschaden wird voraussichtlich deutlich über 100.000 Euro liegen. Die umliegenden Feuerwehren war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz (VPI Günzburg).