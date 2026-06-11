MARKTOBERDORF. Am frühen Donnerstagnachmittag bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses den Feuermelder in einer Nachbarwohnung. Nachdem eine starke Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss erkennbar war, musste das Haus mit 20 Bewohnern durch die Polizei geräumt werden. Der Angriffstrupp der Feuerwehr stellte einen Schwelbrand in der Küche fest. Aufgrund eines technischen Defekts fing dort die Waschmaschine zu brennen an. Es mussten vier Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden, unter anderem zwei Personen aus der betroffenen Wohnung. Der durch das Feuer und die Rauchentwicklung entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 50.000,- €. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt waren die Freiwillige Feuerwehr Marktoberdorf, der Rettungsdienst und die Polizei mit insgesamt ca. 35 Einsatzkräften vor Ort. (PI Marktoberdorf)