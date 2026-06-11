NEUBURG A.D.DONAU: Bei Arbeiten wurde am heutigen Nachmittag eine amerikanische Weltkriegsbombe in Neuburg aufgefunden. Nach Untersuchung des Kampfmittels aus dem Zweiten Weltkrieg wurde entschieden, dass eine Entschärfung noch heute Abend direkt vor Ort erfolgen soll. Aus Sicherheitsgründen müssen daher die Bewohner mehrerer Mehrfamilienhäuser entlang der Richard-Wagner-Straße in Kürze ihr Wohnungen verlassen. Eine vorübergehende Unterkunft wird auf dem Schulgelände an der Grundschule Am Schwalbanger eingerichtet.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr werden die betroffenen Anwohner demnächst aufsuchen und sie aus Ihren Wohnungen begleiten.

Rund um die Richard-Wagner-Straße ist der Durchgangsverkehr während der Entschärfungsmaßnahmen gesperrt.

Es wird nachberichtet.