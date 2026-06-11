0856 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Am Dienstag (09.06.2026) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike auf einem Fahrradabstellplatz in der Stadtbachstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0857 – Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanruf

Stadtgebiet Augsburg – Am Mittwoch (10.06.2026), versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Personen im Stadtgebiet Augsburg zu betrügen.

In der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr erhielten mehrere Personen Anrufe von angeblichen Klinikärzten. Die Anrufer gaben an, dass Familienangehöre schwer erkrankt seien und forderten für die Behandlung eine hohe fünfstellige, teils eine niedrige sechsstellige Summe.

In zwei weiteren Fällen gaben die Anrufer an, dass Familienangehöre einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und forderten eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich.

Es entstand kein Vermögenschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.

- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0861 – Polizeieinsatz an der Mittelschule

Göggingen – Am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.2026) befand sich eine 15-jährige Schülerin einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 11.00 Uhr verständigte der Schulleiter die Polizei. Offenbar sprach die 15-Jährige eine verbale Bedrohung gegenüber einer Mitschülerin aus.

Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Schüler oder Lehrkräfte bestanden zu keinem Zeitpunkt.

Beamte stellten die 15-jährige Schülerin im Bereich der Schule fest und verbrachten sie auf die Dienststelle.

Die Polizei ermittelt nun die Umstände und Hintergründe.