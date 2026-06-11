Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0856 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Innenstadt – Am Dienstag (09.06.2026) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike auf einem Fahrradabstellplatz in der Stadtbachstraße.
Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
0857 – Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanruf
Stadtgebiet Augsburg – Am Mittwoch (10.06.2026), versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Personen im Stadtgebiet Augsburg zu betrügen.
In der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr erhielten mehrere Personen Anrufe von angeblichen Klinikärzten. Die Anrufer gaben an, dass Familienangehöre schwer erkrankt seien und forderten für die Behandlung eine hohe fünfstellige, teils eine niedrige sechsstellige Summe.
In zwei weiteren Fällen gaben die Anrufer an, dass Familienangehöre einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und forderten eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich.
Es entstand kein Vermögenschaden.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.
Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:
- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.
- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.
- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.
- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.
Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug
https://www.polizei.bayern.de/nmmo
0861 – Polizeieinsatz an der Mittelschule
Göggingen – Am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.2026) befand sich eine 15-jährige Schülerin einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in einem psychischen Ausnahmezustand.
Gegen 11.00 Uhr verständigte der Schulleiter die Polizei. Offenbar sprach die 15-Jährige eine verbale Bedrohung gegenüber einer Mitschülerin aus.
Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Schüler oder Lehrkräfte bestanden zu keinem Zeitpunkt.
Beamte stellten die 15-jährige Schülerin im Bereich der Schule fest und verbrachten sie auf die Dienststelle.
Die Polizei ermittelt nun die Umstände und Hintergründe.
0858 – Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Personenschaden
BAB A8 / Dasing – Am Mittwoch (10.06.2026), gegen 05.30 Uhr kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall.
Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen der A8 in Richtung München. Auf Höhe Dasing geriet der Pkw bei Starkregen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen eine Betonmittelschutzwand sowie gegen eine Leitplanke.
Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme musste der mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 58-jährigen Mann.
Der 58-jährige Mann besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.
0859 – Gemeinsame Kontrollaktion der VPI Donauwörth, PSt Wertingen und PI Zentrale Ergänzungsdienste (wie bereits lokal berichtet)
Wertingen - Am Mittwoch (10.06.26), kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit der Polizeistation Wertingen und Kräften der Einsatzhundertschaft Augsburg Verkehrsteilnehmer in Wertingen. Der Schwerpunkt der Kontrollen wurde auf Kleintransporter gelegt.
Im Rahmen der Kontrollaktion kontrollierten die Beamten rund 40 Fahrzeugführer. Insgesamt stellten die Beamten sechs Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Neun Fahrer nutzten keinen Sicherheitsgurt, bei sieben Fahrer wurde ein Atemalkoholtest veranlasst. Die Fahrer blieben unter dem Promillegrenzwert.
Gegen einen Rumänischen Fahrer eines Kleintransporters bestand ein Haftbefehl wegen Verkehrsunfallflucht. Der Mann konnte den Haftbefehl durch Bezahlung einer Sicherheitsleistung i.H.v. 682,50 Euro abwenden.
0860 – Unfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten (wie bereits lokal berichtet)
Buttenwiesen - Am Mittwoch (10.06.2026) kam es im Buttenwiesener Gemeindeteil Wortelstetten zu einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Gegen 10:55 Uhr war ein 69-Jähriger im Greggenhof im Stadel beim Arbeiten mit Heuballen zugange. Aus bisher nicht geklärter Ursache stürzten mehrere Quaderballen von einem Stapel herab und verletzten den 69-Jährigen. Dieser wurde mit bisher nicht näher bekannten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.
Der 69-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0861 – Kriminalpolizei ermittelt nach Brand
Thierhaupten – Am Mittwoch (11.06.2026) kam es zu einem Brand in einer Reithalle in der Thierhauptener Straße.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen und keine Tiere verletzt.
Der Sachschaden wird auf etwa 420.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Augsburg geht bei der Brandursache von einer Heuselbstentzündung aus.
0862 – Kontrollen im Rahmen der Präventionswoche „Action Day – verbotene Prostitution“
Dillingen - Am Mittwoch, 10.06.2026 fanden unter Federführung der Kriminalpolizei Dillingen an mehreren Örtlichkeiten im Landkreis Donau Ries Kontrollen und Überprüfungen in Sachen „Ausübung der verbotenen Prostitution“ statt.
An dem im Vorfeld vorgeplanten Einsatz wurde die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen von mehreren Dienststellen, u. a. Beamten der Polizeiinspektion Rain, der Bereitschaftspolizei und auch der Diensthundestaffel beteiligt. Daneben wurde der Einsatz von zivilen Ermittlern begleitet.
Nach Hinweisen und konkreten Ermittlungsanlässen überprüften die Einsatzkräfte am Nachmittag und späten Abend Objekte in Rain und Asbach-Bäumenheim.
Im Zuge der Ermittlungen und Überprüfungen konnten vier unabhängig voneinander handelnde Frauen, die sich auf entsprechenden Plattformen im Internet für sexuelle Dienste gegen Entgelt anboten, festgestellt und konkrete Verstöße nachgewiesen werden.
Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Vergehens bzw. wegen einer Ordnungswidrigkeit bezüglich der Ausübung der unerlaubten Prostitution.
Die angetroffenen Frauen im Alter von 22, 26, 34, 37 Jahren sind rumänischer Staatsangehörigkeit.
Insgesamt waren an dem Einsatz 66 Polizeibeamte beteiligt.
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