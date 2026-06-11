Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0861 – Polizeieinsatz an der Mittelschule
Göggingen – Am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.2026) befand sich eine 15-jährige Schülerin einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in einem psychischen Ausnahmezustand.
Gegen 11.00 Uhr verständigte der Schulleiter die Polizei. Offenbar sprach die 15-Jährige eine verbale Bedrohung gegenüber einer Mitschülerin aus.
Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Schüler oder Lehrkräfte bestanden zu keinem Zeitpunkt.
Beamte stellten die 15-jährige Schülerin im Bereich der Schule fest und verbrachten sie auf die Dienststelle.
Die Polizei ermittelt nun die Umstände und Hintergründe.
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