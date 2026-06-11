0861 – Polizeieinsatz an der Mittelschule

Göggingen – Am heutigen Donnerstagvormittag (11.06.2026) befand sich eine 15-jährige Schülerin einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 11.00 Uhr verständigte der Schulleiter die Polizei. Offenbar sprach die 15-Jährige eine verbale Bedrohung gegenüber einer Mitschülerin aus.

Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Schüler oder Lehrkräfte bestanden zu keinem Zeitpunkt.

Beamte stellten die 15-jährige Schülerin im Bereich der Schule fest und verbrachten sie auf die Dienststelle.

Die Polizei ermittelt nun die Umstände und Hintergründe.