VILSBIBURG, LKR. LANDSHUT. Am frühen Dienstagmorgen, 09.06.2026, kam es in Vilsbiburg zu einem versuchten Raub. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:30 Uhr verschafften sich eine 28-jährige sowie eine 36-jährige Deutsche gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer 37-jährigen Deutschen. Die Bewohnerin bemerkte den unberechtigten Zutritt und stellte die beiden Frauen, die ihr persönlich bekannt sind, zur Rede.

Im weiteren Verlauf soll die 28-Jährige der 37-Jährigen eine bislang unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend forderten die beiden Tatverdächtigen die Herausgabe von Betäubungsmitteln. Nachdem die Bewohnerin die Frauen aufgefordert hatte, die Wohnung zu verlassen, soll es zudem zu Bedrohungen gegenüber der 37-jährigen Wohnungsinhaberin gekommen sein. Die beiden Tatverdächtigen verließen anschließend die Wohnung und flüchteten.

Die Bewohnerin blieb unverletzt. Ein Beuteschaden entstand nicht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden.

Die 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen die 36-Jährige. Sie befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Raubes, übernommen.

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Veröffentlicht: 11.06.2026, 13:10 Uhr