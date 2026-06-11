REGENSBURG. Am frühen Donnerstagmorgen, den 11.06.2026, kam es gegen 1:35 Uhr zu einem Angriff auf einen 25-jährigen Mann im Bereich der Sportgaststätte in der Alfons-Auer-Straße in Regensburg. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der deutsche Geschädigte von einem bislang unbekannten männlichen Täter mit einem Baseballschläger oder Ähnlichem angegriffen. Dabei wurde der Mann am Kopf getroffen und stürzte zu Boden. Im Anschluss nahm der unbekannte Täter das Mobiltelefon des Geschädigten und flüchtete in Richtung Hermann-Geib-Straße. Der 25-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Ein unbeteiligter Zeuge konnte das Geschehen beobachten.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben folgende Täterbeschreibung:

männlich

Statur, Alter, Größe unbekannt

Bekleidung: schwarzer Kapuzenpulli/ Jacke mit weißen Streifen

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Tathergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Jede Beobachtung kann für die Aufklärung der Tat von großer Bedeutung sein.