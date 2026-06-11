KULMBACH. Betrüger haben einen Senior mit der Masche des falschen Polizeibeamten um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte meldete sich am Mittwoch bei der Einsatzzentrale der Polizei und wollte einen vermeintlichen Polizeibeamten erreichen, mit dem er bereits am Vortag telefoniert hatte. Dabei stellte sich heraus, dass der Senior Opfer eines Betrugs geworden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter dem Mann am Dienstag vorgetäuscht, er könne bei einer verdeckten polizeilichen Ermittlung helfen. Dabei behaupteten sie, ein Mitarbeiter einer Bank sei in die Verbreitung von Falschgeld verwickelt. Deshalb sollte der Senior Bargeld von seinem Konto abheben und dieses einem angeblichen Ermittler zur Überprüfung übergeben.

Gegen 14 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift des Seniors in der Bergstraße. Nachdem er das vereinbarte Kennwort „Traktor“ genannt hatte, übergab ihm der Geschädigte eine schwarze Stofftasche mit einem niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Der Abholer wird als etwa 1,80 Meter großer, schlanker Mann beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die am Dienstag gegen 14 Uhr im Bereich der Bergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Die Polizei warnt: