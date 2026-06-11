HOF. Mit einer besonders perfiden Betrugsmasche haben Unbekannte am Mittwochnachmittag eine Seniorin um einen hohen Geldbetrag gebracht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Laufe des Nachmittags erhielt die Rentnerin einen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab vor, ihr Sohn sei schwer an Krebs erkrankt und benötige dringend eine spezielle medizinische Behandlung. Im weiteren Verlauf gelang es dem Anrufer, die Frau zur Übergabe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags zu bewegen.

Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr übergab die Seniorin das Geld, das sich in einem weißen Stoffbeutel befand, im Egerländerweg an einen unbekannten Mann.

Der Geldabholer soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug ein kariertes Hemd sowie eine Jeanshose. Der Mann hatte weder Bart noch Brille.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich des Egerländerwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

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