UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Schwarzer Brandrauch zog Donnerstagmorgen aus einem ehemaligen Brauereigebäude in der Lichtenfelser Straße. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Zwei Männer erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.

Gegen 10 Uhr meldeten Zeugen den Brand per Notruf an die Integrierte Leitstelle. Kräfte der Feuerwehr begannen sofort mit den Löscharbeiten und brachten die Flammen unter Kontrolle. Dennoch nahm der überwiegend leerstehende Gebäudekomplex Schaden, der nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Zwei Männer kamen zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus. Sie erlitten mutmaßlich leichte Rauchgasvergiftungen.

Die Kriminalpolizei Coburg wird die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufnehmen, sobald die Löscharbeiten abgeschlossen sind und ein Betreten des Gebäudes gefahrlos möglich ist.

Im Ort kommt es aufgrund des laufenden Einsatzes im betroffenen Bereich der Lichtenfelser Straße derzeit zu Umleitungen.