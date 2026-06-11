BÜCHENBACH. (558) Am frühen Abend des Sonntags (31.05.2026) sprach ein bislang unbekannter Mann zwei Mädchen auf dem Radweg zwischen Büchenbach (Lkrs. Roth) und Kühedorf aus einem Pkw heraus an. Die Schwabacher Kriminalpolizei sucht nun zwei Fahrradfahrer, die den Kindern halfen, als wichtige Zeugen.



Gegen 18:30 Uhr waren die beiden Mädchen auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 5 zwischen Büchenbach und Kühedorf unterwegs und sammelten dort Blumen. Ein unbekannter Mann sprach die Kinder aus einem silbernen Pkw heraus an. Die Mädchen gingen auf die Ansprache nicht ein.

Als der Mann seinen Pkw in der Nähe des Radwegs abstellte, rannten die beiden Mädchen geistesgegenwärtig davon und wandten sich an zwei entgegenkommende Radfahrer. Diese kümmerten sich sofort um die Kinder und warteten gemeinsam mit ihnen auf den zwischenzeitlich verständigten Vater. Der Mann fuhr unterdessen mit seinem Pkw davon.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem verdächtigen Fahrzeug und dessen Fahrer aufgenommen und ist auf die Hilfe der beiden Fahrradfahrer angewiesen. Sie kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc