VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. Am Mittwochabend, 11.06.2026, kam es im Bereich einer Schule zu einem Brand. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 18:20 Uhr wurde der Brand im Bereich eines Nebeneingangs der Schule festgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer an einem Abstellort für Papiertonnen aus und griff in der Folge auf Gebäudeteile über.

Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden, der akutell auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Der Schulbetrieb ist dadurch derzeit nicht beeinträchtigt.

Durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau wurde eine Brandortbegehung durchgeführt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann fahrlässiges Handeln nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 11.06.2026, 11:10 Uhr