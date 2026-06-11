NÜRNBERG. (557) In der Nacht von Dienstag (09.06.2026) auf Mittwoch (10.06.2026) brachen Unbekannte mehrere Handwerkerfahrzeuge im Nürnberger Stadtgebiet auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte brachen in den Nachtstunden insgesamt fünf Handwerkerfahrzeuge auf und entwendeten hieraus hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Fahrzeuge unterschiedlicher Firmen waren unabhängig voneinander in der Äußeren Bayreuther Straße, der Virchowstraße, der Goldbach- sowie der Augustenstraße geparkt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc