LEIPHEIM. Im Wald des Naturschutzgebietes Jungholz wurde am 01.06.2026 eine steinerne Madonnenfigur aufgefunden. Bislang konnte die Figur keinem Eigentümer zugeordnet werden. Ebenso ist unklar, warum die Figur im Wald abgestellt wurde.

Die Polizeiinspektion Günzburg sucht daher den Eigentümer der Figur bzw. Personen, welche weitere Hinweise zu der Figur geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (PI Günzburg)

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Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).