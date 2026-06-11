GÜNZBURG. Der 78-jährige Mann, der seit dem 15.05.2026 in Günzburg als vermisst galt, ist wieder aufgetaucht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).