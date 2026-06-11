KAMMLACH. Am Mittwoch, 10.06.2026 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Erkheim und Kammlach zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 43-jähriger Slowene fuhr mit seinem Pkw von Erkheim in Richtung Kammlach. Kurz vor Kammlach kam der Pkw ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Neben den Feuerwehren aus Kammlach und Erkheim war der Rettungsdienst im Einsatz. An dem verunfallen Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Unfallursache werden von der Polizeiinspektion Mindelheim geführt. (PI Mindelheim)

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