KARLSFELD, LANDKREIS DACHAU. In den Mittagstunden am vergangenen Dienstag (09.06.2026) kam es in Karlsfeld zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 61-jähriger Mann randalierte zunächst laut schreiend in seiner Dachgeschosswohnung am Eichendorffring. Nachdem Nachbarn zudem noch Rauch aus dem Haus quillen sahen, alarmierten sie über Notruf Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stießen sie auf einen hoch aggressiven Mann, der sich offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand befand. Mit Hilfe der Unterstützung von Spezialkräften gelang es schließlich, den Erkrankten in Gewahrsam zu nehmen und in die Obhut einer Spezialklinik zu verbringen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei Dachau und die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiliche Untersuchungen in der Wohnung ergaben, dass der psychisch erkrankte Mann in seinem Ausnahmezustand offenbar versucht hatte, seine Wohnung in Brand zu setzen. Einer zu geringen Sauerstoffzufuhr war es letztendlich zu verdanken, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete und somit zu keinem Vollbrand führte. Dennoch entstand ein Brandschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.