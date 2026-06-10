Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0850 – Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr
Kriegshaber – Am Dienstag (09.06.2026) gegen 17.15 Uhr kam es in der Stenglinstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr.
Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in der Stenglinstraße in westliche Richtung. Hierbei bedrängte ihn ein bislang unbekannter Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren.
Beim Abbiegen an der Einmündung zur Virchowstraße überholte das andere Fahrzeug und zwang den 60-jährigen Mann in der Folge zu einer Gefahrenbremsung.
Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen einen bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0851 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Innenstadt – Am Montag (08.06.2026) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Prinzregentenstraße.
In der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs der Marke KTM.
Diese waren in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses versperrt abgestellt.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
0852 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr
Haunstetten – Am Mittwoch (10.06.2026) war ein 19-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Bürgermeister-Rieger-Straße unterwegs.
Gegen 02:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 19-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann gab zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0853 – Autobahnpolizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
BAB A8 / AS Zusmarshausen (FR Stuttgart) – Am Dienstag (09.06.2026) gegen 19.45 Uhr kam es auf der BAB A8 zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Lkw auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Zusmarshausen verlor der Lkw seine Heckbordwand, welche auf den Fahrstreifen fiel.
Vier nachfolgende Fahrzeugführer im Alter von 31 Jahre, 36 Jahre, 51 Jahre und 74 Jahre fuhren über die Bordwand und beschädigten dadurch ihre Fahrzeuge, wobei drei Fahrzeuge in der Folge nicht mehr fahrtauglich waren.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.
Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
0854 – Verkehrspolizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz
Adelsried (AS Adelsried, BAB A8) – Am Dienstag (09.06.2026) gegen 13.00 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der BAB A8 in Richtung München.
Bei einer durchgeführten Kontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Adelsried, stellten die Beamten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ein verbotenes Messer fest. Das Messer wurde sichergestellt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 26-jährigen.
Der 26-Jährige besitzt die belarussische Staatsangehörigkeit.
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