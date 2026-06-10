0850 – Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

Kriegshaber – Am Dienstag (09.06.2026) gegen 17.15 Uhr kam es in der Stenglinstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in der Stenglinstraße in westliche Richtung. Hierbei bedrängte ihn ein bislang unbekannter Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren.

Beim Abbiegen an der Einmündung zur Virchowstraße überholte das andere Fahrzeug und zwang den 60-jährigen Mann in der Folge zu einer Gefahrenbremsung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen einen bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0851 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Am Montag (08.06.2026) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Prinzregentenstraße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs der Marke KTM.

Diese waren in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses versperrt abgestellt.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0852 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Haunstetten – Am Mittwoch (10.06.2026) war ein 19-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Bürgermeister-Rieger-Straße unterwegs.

Gegen 02:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 19-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann gab zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.