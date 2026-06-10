852. Größerer Polizeieinsatz – Ludwigvorstadt

Am Mittwoch, 10.06.2026, gegen 07.20 Uhr, wurde die Münchner Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Beherbergungsbetrieb informiert. Sofort fuhr eine Vielzahl von Polizeistreifen zu der genannten Örtlichkeit in der Ludwigvorstadt.

Vor Ort konnte ein verletzter 33-jähriger Senegalese mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach angetroffen werden. Dieser wurde aufgrund seiner Verletzungen sofort in ein Krankenhaus verbracht. Aktuell besteht hier keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Verursacher dieser Verletzungen, ein 39-jähriger Senegalese, ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden derzeit vom Kommissariat 11 geführt.

Gegenstand der Ermittlungen ist hierbei vor allem das eigentliche Tatgeschehen. Vor Ort wurden die notwendigen Spurensicherungsmaßnahmen veranlasst. Im Bereich der Landwehrstraße und der Goethestraße kam es während des Einsatzes zu größeren Verkehrsbehinderungen.

853. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualdelikt – Laim

Am Mittwoch, 10.06.2026, gegen 00:15 Uhr, befanden sich ein 31-Jähriger mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland und eine 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München in einem Linienbus. Beide befanden sich im hinteren Bereich des Busses. Dort fasste der 31-Jährige die Frau mehrfach unsittlich an und versuchte, sexuelle Handlungen durchzuführen. Die Frau wehrte sich dagegen, indem sie den Mann wegdrückte.

Der Busfahrer bemerkte die Situation, hielt den Bus im Bereich der Fürstenrieder Straße an und alarmierte den Polizeinotruf 110. Sofort fuhren mehrere Streifen zum Bus, während der Busfahrer die Türen bis zum Eintreffen der Polizei geschlossen hielt. Daher konnte sich der 31-Jährige nicht aus dem Bus entfernen.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort von den eintreffenden Polizeibeamten festgenommen. Dabei wehrte er sich, musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde unter anderem wegen eines sexuellen Übergriffs und einer sexuellen Belästigung angezeigt.

Nach der Anzeigenaufnahme wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

854. Brand in einer Tiefgarage – Berg am Laim

Am Dienstag, 09.06.2026, gegen 11:50 Uhr, löste eine Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage in einem Mehrfamilienhaus wegen eines Feuers einen Alarm aus. Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr stellte in der Tiefgarage einen dort abgestellten Fiat Pkw fest, der im Frontbereich brannte. Ein weiterer dort geparkter VW Pkw wurde durch das Brandgeschehen ebenfalls beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Während des Einsatzes wurden von der Polizei Absperrungen im Bereich Bad-Schachener- Straße und Krumbadstraße durchgeführt. Dazu wurden verschiedene Treppenabgänge in die Tiefgarage von der Polizei gesperrt, um zu verhindern, dass Personen in diesen Bereich gelangen konnten.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bad-Schachener-Straße und Krumbadstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

855. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Trudering

Am Dienstag, 09.06.2026, gegen 10:50 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte der Seniorin mit, dass es in ihrer Wohngegend zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Daher wolle er jetzt die Rentnerin aufsuchen und das Haus überprüfen.

Kurze Zeit später suchten zwei bislang unbekannte männliche Personen die Seniorin an ihrer Wohnanschrift auf und gaben sich ebenfalls als Polizeibeamte aus. Die Seniorin ließ die Personen in ihr Haus und händigte den Schlüssel zum im Anwesen befindlichen Tresor aus.

Daraus entwendeten die beiden Täter Schmuck und Goldmünzen im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Anschließend entfernten sie sich mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Als die Seniorin den Betrug bemerkte, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm, schlanke Statur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich zwischen Bajuwarenpark und Groschenweg (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Möglicherweise wurde für den Abtransport der Tatbeute ein Karton oder eine Tasche verwendet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.