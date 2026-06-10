MASSING/HAAG, LKR. ROTTAL-INN. Am 09.06.2026 wurde ein Mann tödlich verletzt in einem Waldstück neben seinem Quad aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen zum Unfall übernommen.

Da sich Nachbarn bereits Sorgen um den 68-Jährigen machten, wurden entsprechende polizeiliche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei konnte der Mann gegen 11.30 Uhr in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnhauses bei Haag aufgefunden werden. Leider konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Dieser war wohl mit seinem Quad unterwegs und verunfallte dabei.

Die Kriminalpolizei Passau hat die Untersuchungen zum tödlichen Betriebsunfall übernommen. Vor Ort war die Berufsgenossenschaft ebenfalls miteingebunden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.6.2026, 13.35 Uhr