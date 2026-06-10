NÜRNBERG. (556) Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (08.06.2026) und Dienstagmorgen (09.06.2026) in ein Firmengebäude im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen Montag (08.06.2026), 17:30 Uhr, und Dienstag (09.06.2026), 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmenanwesen in der Sigmundstraße im Bereich der Franz-Hoffmann-Straße. Hierzu hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf. Im Anschluss drangen die Täter in weitere Bereiche des Gebäudes vor und versuchten unter Einsatz verschiedener Werkzeuge, einen angrenzenden Raum zu öffnen.



Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Alexander Greil