OBERFRANKEN. Perfide Callcenterbetrüger haben am Dienstag mehrfach im Bereich des Polizeipräsidiums Oberfranken ihr Unwesen getrieben und die Ersparnisse von drei Senioren ergaunert. Die Polizei Oberfranken wendet sich mit einem Warnhinweis auch speziell an die russischsprachige Bevölkerung.

Bereits am Vormittag, gegen 11 Uhr, riefen Betrüger bei einer älteren Frau aus dem Landkreis Hof an und gaukelten vor, dass deren Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer vermeintlichen Haft, sei nun eine hohe Kaution fällig. Die Täter setzten die Seniorin fortlaufend unter Druck, bis sich diese schließlich täuschen ließ. Zu Hause am Gartenzaun übergab die Deutsche einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Abholer, der daraufhin verschwand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Köditzer Uferstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/7040 an die Kripo Hof zu wenden.

Am frühen Nachmittag riefen unbekannte Callcenterbetrüger bei einem älteren Mann aus Kulmbach an. Die Täter kommunizierten ausschließlich in russischer Sprache mit dem Senior und wirkten mit einem Schockanruf über einen angeblich schweren Verkehrsunfall seiner Tochter auf ihn ein. Der Deutsche übergab an der Haustür einen mittleren fünfstelligen Betrag an einen Abholer. Die Kriminalpolizei Bayreuth (Tel.: 0921/506-0) ermittelt und sucht Zeugen, die in der Reichenberger Straße im Ortsteil Seidenhof zwischen 13 und 14.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Den männlichen Abholer beschreibt die Kripo wie folgt:

Zirka 30 bis 35 Jahre alt,

etwa 160 cm groß,

schlanke Statur und bekleidet mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Hose.

Mit der gleichen Masche kontaktierten unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr telefonisch einen älteren Mann aus Pegnitz. Auch hier täuschten die Betrüger in russischer Sprache einen schweren Verkehrsunfall vor, den die Tochter des Seniors verursacht habe. Als scheinbare Kaution übergab der Deutsche an seiner Haustür einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag an einen zirka 18- bis 20-jährigen Abholer, der über die Roseggerstraße verschwand. Die Kriminalpolizei Bayreuth nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0921/506-0 entgegen.

Angesichts der auffälligen Mehrung russischsprachiger Betrugsopfer in den vergangenen Tagen richtet die Polizei Oberfranken einen Warnhinweis speziell an diese Bevölkerungsgruppe. Einen Flyer mit wichtigen Infos zum Betrugsphänomen in deutscher und russischer Sprache findet sich neben dem Beitrag.