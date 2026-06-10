BAD GRIESBACH, POCKING, LKR. PASSAU. Das Polizeipräsidium Niederbayern prüft zur Stärkung der Polizeipräsenz sowie zur Schaffung einer neuen leistungsfähigen Dienststelle eine Organisationsänderung im südlichen Landkreis Passau.

Inhalt dieser Planungen ist die Aufwertung der Polizeistation Pocking zu einer Polizeiinspektion Pocking mit gleichzeitiger Integration der Polizeiinspektion Bad Griesbach und der Polizeiwache Bad Füssing. Ziel dieser Organisationsmaßnahme ist hierbei u. a. die Erhöhung der sichtbaren Polizeipräsenz in der Region.

Seitens des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration wurde signalisiert, dass die geschilderten Planungen für eine Organisationsänderung konkretisiert werden können.

Die Polizeiinspektion Bad Griesbach sowie die Polizeiwache Bad Füssing betreuen derzeit die Gemeinden im südlichen Landkreis Passau sowie die Stadt Bad Griesbach. Die Polizeistation Pocking ist primär für das Stadtgebiet Pocking zuständig und übernimmt darüber hinaus zeitweise Aufgaben im Bereich der Polizeiwache Bad Füssing.

Außerhalb der festgelegten Dienstzeiten der Polizeistation Pocking betreut die Polizeiinspektion Bad Griesbach auch den dortigen Zuständigkeitsbereich. Diese komplexen Regelungen verursachen nicht nur intern organisatorische Mehraufwände, sondern sind auch für die Bürgerinnen und Bürger oft nicht einfach zu erkennen.

Zudem ist festzustellen, dass sich die demografischen und strukturellen Rahmenbedingungen im südlichen Landkreis Passau in den letzten Jahren teils deutlich verändert haben.

Deshalb erscheinen entsprechende Planungen zur Anpassung der derzeitigen Organisationsstruktur notwendig. Eine Zusammenlegung der drei Polizeidienststellen zur Schaffung einer neuen leistungsfähigen, effizienten und bürgerorientierten Dienststelle wird deshalb nach eingehender Prüfung durch das Polizeipräsidium Niederbayern als guter Lösungsansatz erachtet.

Neben der Schaffung einer effizienten Dienststelle sehen wir in der angedachten Organisationsänderung folgende Vorteile:

Eine Steigerung der subjektiven Sicherheit durch Erhöhung der sichtbaren Polizeipräsenz in der Region.

Klar geregelte Zuständigkeiten sind im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger.

Als Standort für die „neue Pl Pocking“ würde sich die Stadt Pocking, insbesondere aufgrund ihres prognostizierten Bevölkerungszuwachses sowie der verkehrsgeografisch günstigen Lage, anbieten.

Die Planungen erfolgen in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, den örtlichen Mandatsträgern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der drei Polizeistandorte sowie der Personalvertretung des PP Niederbayern.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.06.2026, 14.00 Uhr