A72 / TROGEN, LKR. HOF. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb haben am Dienstagabend bei einer Kontrolle auf der Autobahn A72 nahezu 100.000 Euro Bargeld entdeckt. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Gegen 21.45 Uhr kontrollierten die Beamten im Rahmen der Schleierfahndung einen Opel Astra mit deutschen Ausfuhrkennzeichen. Der 49-jährige marokkanische Fahrer war alleine unterwegs und gab an, auf dem Weg nach Frankreich zu sein.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten im hinteren Fahrgastbereich mehrere versteckte Geldbündel mit einem Gesamtwert von nahezu 100.000 Euro. Da der Mann keinen nachvollziehbaren Nachweis für das Bargeld erbringen konnte und zudem widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Geldes machte, beschlagnahmten die Beamten das Bargeld sowie das Fahrzeug.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche führt die Kriminalpolizei Hof.