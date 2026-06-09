WÜRZBURG. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde haben der Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Herr Sandro Kirchner und der unterfränkische Polizeipräsident Stefan Weis am Montag den bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Leitender Polizeidirektor Michael Libionka, verabschiedet. Der neue Mann an der Spitze der größten Polizeiinspektion (PI) in Unterfranken ist Polizeidirektor Uwe Sauer, der seit Anfang Juni die Leitung der Dienststelle übernommen hat.

Michael Libionka wechselt zur Bereitschaftspolizei nach Bamberg

Herr Libionka hatte seit August 2024 an der Spitze der Würzburger Polizei gestanden, nachdem er zuvor bereits die Leitung der Kriminalpolizei in Würzburg innehatte. Aufgrund seiner umfangreichen Verdienste war er nun keine zwei Jahre später bereits am 1. April zum neuen Polizeivizepräsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei ernannt worden.

Seine Nachfolge trat am 1. Juni 2026 Uwe Sauer an. Der aus dem Landkreis Schweinfurt stammende Polizeidirektor hatte in den letzten knapp sechs Jahren die Verantwortung für die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken inne. Der dienstliche Werdegang des heute 60-Jährigen hatte 1982 als Polizeipraktikant bei der damaligen PI Schweinfurt-Land begonnen. Nach seiner Einstellung in den mittleren Polizeivollzugsdienst und Verwendungen meist im Bereich der Bereitschaftspolizei hatte er sich 1995 für den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst empfohlen, welchen er 1997 erfolgreich abschloss.

In der Folge machte Uwe Sauer aufgrund seiner außerordentlichen Leistungen bei Stationen sowohl im polizeilichen Einzeldienst, der Kriminal- als auch der Bereitschaftspolizei erneut auf sich aufmerksam, so dass ihm von 2003-2005 das Studium an der Hochschule der Polizei in Münster und der Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst möglich war. Bis 2012 zeichnete er sich danach als stellvertretender Leiter der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg verantwortlich. Anschließend wechselte er letztmals zurück in den Bereich des Polizeipräsidiums Unterfranken, dem er in verschiedenen Verwendungen bis heute angehört.

Einsatzprofi Uwe Sauer wird neuer Leiter

Staatssekretär Kirchner betont in seiner Festansprache: "Mit Uwe Sauer nimmt ein ausgewiesener Einsatzprofi auf dem Chefsessel Platz. Seine fundierte Führungserfahrung, die er zuletzt als Leiter der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Unterfranken unter Beweis stellte, prädestiniert ihn für die Spitze einer der personalstärksten und anspruchsvollsten Polizeidienststellen des Freistaates Bayern."

Als Hausherr – die feierliche Veranstaltung fand im würdigen Rahmen im Ratssaal des Würzburger Rathauses statt – dankte Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig in seinem Grußwort, dem scheidenden Polizeichef Michael Libionka für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Er wies daraufhin hin, dass Sicherheit die Grundlage für Lebensqualität ist und des gemeinsam gelungen ist, diese in Würzburg hoch zu halten.

Dem Dank schloss sich in seinen Abschiedsworten Michael Libionka gerne an. Auch er hob das gute Miteinander hervor, dass in Würzburg sowohl polizeiintern als auch mit der Stadt und den übrigen Sicherheits- und Rettungsorganisationen zum Wohl der Bürger besteht:

„Besonders aufgefallen ist mir die Kultur der gegenseitigen Unterstützung unter den Kolleginnen und Kollegen als auch die gelebte Zusammenarbeit mit den benachbarten Organisationen und Behörden. Diese tolle Dienststelle hier in Würzburg zu leiten, hat mir große Freude bereitet, der Abschied fällt mir ehrlicherweise auch ein Stück weit schwer.“

Mit Blick auf die kommende Zeit als Dienststellenleiterin sagte Uwe Sauer:

„Ich freue mich auf die kommende Zeit und möchte die Präventionsprojekte, die Runden Tische und die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zum Wohl unserer Bürger und besonders auch zum Schutz des jüdischen Lebens in unserer tollen Stadt gerne fortführen.“

Polizeipräsident Stefan Weis stellte abschließend fest:

„Sowohl Michael Libionka als auch Uwe Sauer zeichnet ihre hohe Verwendungsbreite aus, die sie zur idealen Besetzung für ihre neuen Positionen macht. Beiden wünsche ich viel Erfolg bei ihren verantwortungsvollen Tätigkeiten.“

Neben den genannten Hauptprotagonisten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. Frau Regierungspräsidentin Dr. Weizendörfer, Dr. Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, teil. Feierlich umrahmt wurde die Feierstunde durch das Bläserensemble „Pantherblech“, das sich aus aktiven und pensionierten Kollegen der Polizei und weiterer Behörden zusammensetzt.