BRUCK I.D.OPF., LKR. SCHWANDORF. Im Zeitraum von Mittwoch, 3. Juni, 17.30 Uhr, bis Freitag, 5. Juni, 6.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in Bruck i.d.OPf. Dabei wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum über ein Fenster gewaltsam in das Firmengebäude in Bruck i.d.OPf. ein. Im Inneren des Anwesens wurden mehrere Geldbehältnisse gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Täter entwendeten hierbei Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude sowie das Aufbrechen der Geldbehältnisse entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Kriminalbeamte der Kriminalpolizeiinspektion Amberg führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter, dauern an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen im Bereich der Bürgermeister-Berger-Straße sowie der Nittenauer Straße in Bruck i.d.OPf. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 der Kriminalpolizeiinspektion Amberg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Veröffentlicht am 9. Juni um 15:18 Uhr