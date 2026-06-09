LINDENBERG. Am Dienstagvormittag kam es in der Straße „An der Alp“ zu einem Brand in der Garage eines Mehrparteienhauses. Der Schaden bewegt sich vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Die Garage wurde überwiegend zu handwerklichen Zwecken genutzt. In der Garage waren ein Motorrad sowie Malerutensilien abgestellt. Der Nutzer der Garage wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Garage brannte vollständig aus, und die Außenfassade des Gebäudes wurde durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lindenberg und Scheidegg sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber. Die Kriminalpolizeistation Lindau führt die Ermittlungen zur derzeit unbekannten Brandursache. (KPS Lindau)

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