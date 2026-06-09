0846 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Kriegshaber – In der Zeit von Sonntag (07.06.2026), 19.00 Uhr, bis Montag (08.06.2026), 07.15 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Familie-Einstein-Straße.

Die Täter entwendeten das abgesperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 13.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 21.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike, das im Brunnenlechgässchen abgestellt und versperrt war.

Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 5.300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 23.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike im Bereich des Hauptbahnhofes vor der Pferseer Unterführung.

Die Täter entwendeten das versperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (04.06.2026), 13.00 Uhr, bis Montag (08.06.2026), 05.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Gravel Bike aus einem Innenhof in der Dammstraße.

Die Täter entwendeten das versperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 07.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 21.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Viktoriastraße am Hauptbahnhof.

Die Täter entwendeten das versperrte Fahrrad samt Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 650 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0847 - Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hochfeld - Am Montag (08.06.2026) kam es in der Straße Alter Postweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher sich anschließend vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Gegen 08.30 Uhr befuhr der Geschädigte mit einem Kleinlaster die Straße Alter Postweg in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 48 kam ihm ein weißer Transporter entgegen, der auf die Fahrspur des Geschädigten geriet und dabei dessen Fahrzeug am Außenspiegel touchierte.

Der Fahrer des weißen Transporters entfernte sich nach dem Unfall. Der entstanden Sachschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit