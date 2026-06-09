NÜRNBERG. (553) In der Nacht von Sonntag (07.06.2026) auf Montag (08.06.2026) entwendeten Unbekannte einen SUV der Marke Toyota im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Eigentümer des schwarzen Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen N-SJ 8775 parkte gegen 19:00 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Hermannstädter Straße / Ecke Valznerweiherstraße. Als er am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet war.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl