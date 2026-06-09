ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in das Freibad in der Benedikt-Beutner-Straße eingebrochen und haben einen Tresor sowie die Kasse eines Kiosks entwendet. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, unbefugt Zugang zum Innenbereich des Freibades. Dort durchsuchten sie Büroräumlichkeiten und rissen einen fest installierten Tresor aus einem Schrank. Anschließend zogen sie diesen über den Boden bis vor den Eingangsbereich und transportierten ihn auf unbekannte Weise ab.

Darüber hinaus entwendeten die Unbekannten die Kasse des Kiosks.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich des Freibades verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.