BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Unbekannte Täter haben zum Ende des vorletzten Wochenendes einen Pkw in Bad Berneck mit unflätigen Motiven beschmiert. Nach ersten Erkenntnissen gibt es einen Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Fällen in der Fichtelgebirgsstadt, weshalb die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und Zeugen sucht.



Die Unbekannten beschädigten im Zeitraum zwischen Sonntag, 31. Mai 2026, 16.30 Uhr, und Montag, 1. Juni 2026, 14.30 Uhr, den Pkw einer 18-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Bayreuth. Der schwarze Audi stand in unmittelbarer Nähe eines öffentlichen Großparkplatzes in der Bahnhofstraße, als die Täter mutmaßlich mit einem dicken Filzstift obszöne Schmierereien, unter anderem ein männliches Geschlechtsteil, auf die Motorhaube krakelten. Der jungen Besitzerin entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Wegen eines naheliegenden Tatzusammenhangs mit weiteren Sachbeschädigungen im Bereich Bad Berneck zuletzt (das Polizeipräsidium Oberfranken berichtete) hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.