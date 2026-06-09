COBURG. Ein Brand in einer Berufsfachschule in der Straße „Plattenäcker“ hat am Dienstagvormittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 11.15 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Schulgebäudes Alarm aus. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten in einer Toilettenkabine im dritten Obergeschoss tatsächlich einen Brand fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Parallel dazu brachten Lehrkräfte die rund 600 Schüler vorsorglich ins Freie. Nicht betroffene Gebäudeteile können bereits wieder genutzt werden. Die vollständige Freigabe des Gebäudes wird zeitnah erwartet. Lediglich die betroffene Männertoilette bleibt vorerst gesperrt.

Nach ersten Feststellungen geriet Toilettenpapier in Brand, weshalb nun die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen hat. Die betroffene Toilettenkabine wurde erheblich beschädigt.