MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Betrüger erbeuteten am Montag von einem Senior einen hohen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei Hof sucht nach Zeugen.

Gegen 11 Uhr erhielt der Senior einen Anruf des russischsprachigen Täters. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, die Ehefrau des Angerufenen habe einen Verkehrsunfall verursacht. Um schwerwiegende Folgen für die Frau abzuwenden, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Der Geschädigte glaubte dem Betrüger und übergab kurz nach 11 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Abholer. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Etwa 25 bis 30 Jahre alt

- Kräftige Statur

- Dunkelblonde Haare

- Schwarz gekleidet

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet Zeugen, die am Montagvormittag im Bereich der Reichelsweiherstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.