PASSAU, BAB A3. Im Rahmen einer Schleierfahndung stellten Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Passau am Sonntag, 07.06.2026, mehr als sechs Kilogramm Cannabis sicher. Ein 21-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 17:30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder auf dem Parkplatz Hammerbach an der BAB A3 einen VW. Das Fahrzeug war mit einem 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen besetzt. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten insgesamt über sechs Kilogramm Cannabis auf und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem war er nicht im Besitz einer für das Bundesgebiet gültigen Fahrerlaubnis.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Hierbei wurde Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge, werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

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Veröffentlicht: 09.06.2026, 10:15 Uhr