LANDSHUT. Weil er am Samstagabend, 06.06.2026, einem jungen Mann mit einem Messer verletzt haben soll, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen einen 25-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zum derzeitigen Ermittlungsstand gerieten der 25-jährige Kosovare und ein 19-jähriger Deutscher bei einer Feier in der Maybachstraße gegen 23.00 Uhr zunächst in einen verbalen Streit, der schließlich in ein Gerangel überging. Dabei zog der 25-Jährige ein Messer und stach mehrmals auf den 19-Jährigen ein. Dieser wurde dabei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Der 25-Jährige entfernte sich zunächst mit seinem Fahrzeug, konnte aber im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach kurzer Zeit im Stadtgebiet festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen zur Auseinandersetzung wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Bei einer Vorführung am Amtsgericht Landshut am 07.06.2026 wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

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Veröffentlicht: 09.06.2026, 10.05 Uhr