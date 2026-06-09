KIRCHWEIDACH, LKR. ALTÖTTING. Am Montagnachmittag, 8. Juni 2026, brach in einem Wohngebäude in Kirchweidach ein Feuer aus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen.

Am Montag (8. Juni 2026), gegen 15.45 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein der Brand eines Wohngebäudes im Gemeindebereich in Kirchweidach mitgeteilt. Bei Eintreffen der regionalen Feuerwehren wurde ein Feuer im Bereich des Untergeschosses festgestellt. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Burghausen. Im weiteren Verlauf übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden diese durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Die Hintergründe zur Brandursache sind jetzt Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.