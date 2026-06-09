BAB A3, POCKING, LKR. PASSAU. Am Montag, 08.06.2026, wurde auf der BAB A3 ein überklebtes Verkehrsschild festgestellt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 11:00 Uhr ging die Mitteilung ein, dass sich kurz vor dem Grenzübergang Suben in Fahrtrichtung Regensburg auf einem Verkehrszeichen, welches die Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen vorgibt, ein Aufkleber befindet. Dieser hat die Form eines Temposchildes und zeigte die Zahl „100“ sowie den Schriftzug einer Umweltschutzorganisation. Der Aufkleber wird durch die zuständige Autobahnmeisterei entfernt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 09.06.2026, 07:10 Uhr