NÜRNBERG. (552) Am Montagabend (08.06.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei stellte ein weitgehend störungsfreies Versammlungsgeschehen fest.



An der Lorenzkirche führten bis zu 60 Personen ab 18:30 Uhr eine Versammlung mit dem Titel „Die Regierung zerstört unser Land - Neuwahlen jetzt!“ durch. Den Teilnehmern dieser Versammlung standen rund 150 Gegendemonstranten gegenüber, die sich ihrerseits zu angemeldeten Versammlungen zusammengefunden hatten. Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, begleiteten Einsatzkräfte der Polizei das Versammlungsgeschehen und trennten die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander.

Entlang der Wegstrecke eines zuvor angemeldeten Aufzugs durch die Innenstadt bildeten Gegendemonstranten wiederholt Sitzblockaden. Diese konnten von den Teilnehmern der o. g. Versammlung jeweils umlaufen werden. Nach der Rückkehr zur Lorenzkirche beendeten die jeweiligen Verantwortlichen die Versammlungen gegen 20:45 Uhr.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der mittelfränkischen Polizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Konrad