DACHAU. Bei einem kleinen Festakt im neuen Dienststellengebäude der Polizeiinspektion Dachau auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei wurde heute Morgen der Amtswechsel an der Spitze der Inspektion vollzogen. Leitender Kriminaldirektor Bernd Waitzmann wurde verabschiedet und Polizeidirektor Thomas Weber in sein Amt als Leiter der Polizeiinspektion Dachau eingeführt.

Die Feierstunde eröffnete der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Dachau, Polizeirat Stefan Wallner, mit einer Begrüßung. In Ihrer anschließenden Festrede würdigte Polizeipräsidentin Kerstin Schaller nochmals die Verdienste von Bernd Waitzmann, den sie bereits im Februar in sein neues Amt eingeführt hatte. Anschließend führte sie Polizeidirektor Thomas Weber offiziell in sein neues Amt an der Spitze der Polizeiinspektion Dachau ein. Auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki sowie Oberbürgermeister Florian Hartmann sprachen dem scheidenden Leitenden Kriminaldirektor Bernd Waitzmann und dem neuen Inspektionsleiter Polizeidirektor Thomas Weber ihre besten Wünsche für die jeweils neuen Aufgaben aus.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Flötenensemble des Polizeiorchesters Bayern. Gäste waren unter anderem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter benachbarter Behörden und Institutionen, der Justiz, der Rettungsdienste sowie der Polizeidienststellen aus dem Bereich Fürstenfeldbruck.

Waitzmann bleibt dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck weiterhin verbunden. In den an ihn gerichteten Dankesworten wurden insbesondere noch einmal seine fachliche Kompetenz, sein Engagement für die Zusammenarbeit vor Ort sowie seine Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen hervorgehoben. Auch Waitzmann bedankte sich in seinen Abschiedsworten nachdrücklich bei allen benachbarten Behörden und Institutionen im Landkreis Dachau für den starken Schulterschluss, vor allem auch bei den Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Dachau für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. „Es war mir eine Ehre und eine große Freude, euer Inspektionsleiter gewesen zu sein.“, so Waitzmann.

Herr Weber leitete bislang fast acht Jahre die Kriminalpolizeiinspektion Erding und bringt darüber hinaus langjährige Erfahrungen aus verschiedenen Dienststellen und Funktionen mit. Am ersten Juni hat er nun die Geschäfte der Dienststellenleitung in Dachau übernommen und sei bereits mit viel Offenheit und Freundlichkeit aufgenommen worden. Er sieht sich vor einer für ihn persönlich spannenden Aufgabe und freut sich auf neue Herausforderungen.