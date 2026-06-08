OBERALLGÄU / A7. Am Freitagnachmittag, 05.06.2026, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Pfronten gegen 16:30 Uhr einen Pkw mit italienischer Zulassung auf der Ausfahrt Oy-Mittelberg in südlicher Fahrtrichtung. Im Fahrzeug eines 25-jährigen Italieners entdeckten die Beamten rund 31 kg Haschisch, das in einem professionellen Schmugglerversteck verborgen war.

Die Beamten stellten das Fahrzeug, das Haschisch sowie einen knapp vierstelligen Betrag an Bargeld sicher. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und einer Blutentnahme sowie erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterzogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten ordnete das Amtsgericht Kempten am Samstag Untersuchungshaft an.

Die ersten Maßnahmen vor Ort führten die Grenzpolizeiinspektion Pfronten und der Kriminaldauerdienst Memmingen durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. (KPI Kempten)

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