NEU-ULM. Nach dem Fund eines Opel Mantas in der Donau meldete sich nun eine Zeugin bei der Polizei Neu-Ulm. Ihre Hinweise halfen, die Geschichte des Fahrzeugs teilweise zu klären.

Die Ermittlungen zum Halter des Fahrzeugs verliefen zunächst erfolglos, da keine Archivdaten vorhanden waren. Durch die Aussage der Zeugin wurde nun bekannt, dass der Opel Manta bereits im Jahr 1972 ihrem damaligen Ehemann gestohlen wurde. Der Mann zog in den 1970er Jahren zurück in die USA. Wie das Fahrzeug in die Donau gelangte, ist weiterhin unklar. Bis zur endgültigen Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde der Opel Manta sicher untergestellt.

Dieser außergewöhnliche Fund zeigt, dass auch Jahrzehnte alte Fälle durch Hinweise aus der Bevölkerung neue Erkenntnisse bringen können. (PI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 31.05.2026:

Fund | Pkw Fund in der Donau

NEU-ULM. Am Samstagmittag erhielt die Polizei Neu-Ulm eine Mitteilung, dass ein Angler mittels Echolots in der Donau einen Pkw entdeckt habe. Aufgrund dieser Mitteilung wurde sofort eine Streifenbesatzung der Polizei Neu-Ulm sowie die freiwillige Feuerwehr Oberelchingen und Thalfingen inklusive Wasserwacht zur Fundstelle in der Donau, im Bereich Oberelchingen, entsandt. Durch Taucher der Wasserwacht konnte der Pkw schließlich ebenfalls in einer Wassertiefe von ca. 5 Metern ausfindig gemacht werden. Zur weiteren Bergung des Pkws wurde schließlich das THW Neu-Ulm, welches über einen großen Kran verfügt, ebenfalls alarmiert. Nach mehreren Stunden konnte der Pkw durch das technische Hilfswerk Neu-Ulm letztlich aus der Donau geborgen werden. Bei dem aufgefundenen Pkw handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ein Opel Manta, Baujahr ca. 1970, welcher vermutlich schon mehr als 50 Jahre in der Donau lag. Die Feuerwehr sowie das THW Neu-Ulm waren mit mehr als 50 Einsatzkräften über 7 Stunden im Einsatz um den Pkw sicher aus der Donau zu bergen. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Polizei Neu-Ulm geführt. (PI Neu-Ulm)

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