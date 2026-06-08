NEUREICHENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Montag, 08.06.2026, ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer getötet wurde.

Der 61 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau fuhr mit seinem Motorrad Yamaha die Kreisstraße FRG48 von Langbruck kommend in Richtung Jägerbild. Der Motorradfahrer wollte einen vor ihm fahrenden Holzlaster überholen, übersah jedoch einen entgegenkommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und LKW, bei dem der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des LKW erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Der LKW wurde leicht beschädigt. Ein Rettungshubschrauber kam zur Unfallstelle, die Freiwillige Feuerwehr Gsenget sicherte diese ab.

Über die Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Sachverständiger verständigt, der zur Erstellung eines Gutachtens zur Unfallörtlichkeit kam. Dazu musste die FRG48 über einen längeren Zeitraum gesperrt werden.

Medienkontakt: Polizeistation Waldkirchen, KHKin Streifinger, Tel. 08581/986566-0

Veröffentlicht: 08.06.2026, 14.47 Uhr