0839 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – In der Zeit von Samstag (06.06.2026), 14.45 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 17.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Rosenaustraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0840 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Firnhaberau – In der Zeit von Mittwoch (03.06.2026), 11.00 Uhr bis Freitag (05.06.2026), 08.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße.

Im inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume. Der Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Bärenkeller – In der Zeit von Sonntag (31.05.2026), 12.45 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 11.30 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Reiherweg zu verschaffen.

Dies gelang den Tätern offenbar nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Beuteschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Haunstetten – In der Zeit von Mittwoch (03.06.2026), 14.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 01.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sichelstraße.

Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0841 – Verkehrspolizei Augsburg führt Schwerpunktkontrollen durch

Oberhausen – Am Freitag (05.06.2026) in der Zeit von 18.00 Uhr bis 02.00 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg Tuningkontrollen durch.

Im Kontrollzeitraum konnten die Beamten rund 90 Tuningfahrzeuge feststellen und kontrollieren.

Neben allgemeinen Verkehrsverstößen wie bspw. Trunkenheit im Verkehr, sowie eines Handyverstoßes, stellten die Beamten rund 20 Verstöße im Bereich Tuning fest.

Die Verkehrspolizei Augsburg ermittelt nun wegen verschiedenster Delikte.

0842 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Göggingen – Am Sonntag (07.06.2026) gegen 22.00 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt auf ein Gelände in der Apprichstraße.

Die unbekannten Täter sägten zunächst einen dortigen Baum an. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände und einem dortigen Container. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt-

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.